Lungotevere delle Navi, parco d’affaccio aperto ai cittadini

Il parco d’affaccio “Lungotevere delle Navi” è da oggi pienamente fruibile dai cittadini. Situato in un’area di importante valenza naturalista, ex Oasi WWF, collocata tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, ha un’estensione 1,6 ettari.

Taglio del nastro con il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi che hanno inaugurato il primo dei cinque parchi d’affaccio giubilari.

Con un investimento complessivo di 7,3 milioni di fondi giubilari, mirano alla valorizzazione del tratto urbano del Tevere, nell’ambito del masterplan che delinea una complessiva riqualificazione delle aree spondali del fiume.

In particolare, il progetto di “lungotevere delle navi” risponde ai criteri di fruibilità e accessibilità, anche con riguardo al profilo didattico, coniugando sostenibilità ambientale e paesaggistica.

Con un finanziamento di 800 mila euro sono stati realizzati un camminamento in legno, di lunghezza complessiva pari a circa 570 mt, connesso a slarghi e piazzole che occupano una superfice di 370 mq, dedicate alla sosta e ad attività didattico naturalistiche. È stata anche predisposta una staccionata sul bordo alto della riva.

Le strutture, realizzate in legno con l’obiettivo di garantire il minimo impatto sulla flora e sulla fauna, dialogano con una rinnovata componente vegetazionale: infatti, l’area, per lungo tempo degradata, è stata rinaturalizzata attraverso il ripristino degli equilibri ecologici in modo da favorire l’aumento della biodiversità.

Inoltre, per garantire la sicurezza nell’intera area, è previsto un impianto di illuminazione.

“Saranno presto aperti tutti e cinque i Parchi d’affaccio sul Tevere realizzati per il Giubileo” – ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

“Avevamo deciso che i parchi d’affaccio dovessero essere componente pregiata del Giubileo – ha detto aggiunto – sapendo che non è semplice perché il Tevere è stato nascosto e dimenticato, dopo essere stato protetto dai muraglioni. Ma il fiume è vita, un patrimonio di biodiversità che sostiene l’ecosistema della Capitale, una risorsa turistica, ricreativa, didattica, sociale.

È oggetto di un lavoro che non può che essere di squadra tra il pubblico e il tessuto associativo, e ringraziamo gli amici di Marevivo che lo renderanno un luogo speciale. Abbiamo portato avanti una riqualificazione importante, rimuovendo tonnellate di rifiuti. Il nostro obiettivo è che il Tevere diventi un unico parco lineare“.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il primo dei cinque parchi d’affaccio giubilari. Colmiamo oggi una distanza: quella tra il fiume e la città, con l’obiettivo di rendere di nuovo fruibile il ricco patrimonio fluviale di Roma.

Come Amministrazione fin dal nostro insediamento ci siamo impegnati a valorizzare lo straordinario patrimonio culturale, storico ed ambientale che il nostro fiume rappresenta per Roma e per il mondo: il Tevere è un simbolo che raccoglie lo scorrere di cambiamenti profondi in grado di innovare costantemente il volto della città.

Abbiamo lavorato per mesi, per ripulire, bonificare quest’area che oggi torna ad essere un bene comune. Per il futuro immaginiamo di poterla curare con una gestione condivisa tramite patti di collaborazione: stiamo lavorando in questo senso, con l’idea di lanciare un avviso pubblico attraverso il quale individuare le realtà associative che potranno gestire questo nuovo spazio verde” dichiara l’Assessora Alfonsi.

All’evento erano presenti anche la presidente del Municipio II Francesca Del Bello, il presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’assessore della Regione Lazio, con delega al Territorio, Fabrizio Ghera. Esibizione musicale della banda della Polizia Locale di Roma Capitale.

