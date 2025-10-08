Lusso e narcos: sequestro da 1,5 milioni a un imprenditore romano vicino alla banda della Magliana

Ville di pregio, auto di lusso, orologi rari e perfino cavalli da competizione: un patrimonio da oltre un milione e mezzo di euro è stato sequestrato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma a un quarantunenne romano, già noto alle forze dell’ordine per legami con ambienti del narcotraffico e contatti con esponenti della storica banda della Magliana.

Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta del Questore, rientra nella strategia di contrasto all’accumulazione dei patrimoni di origine illecita, mirata a colpire le ricchezze delle organizzazioni criminali e a ripulire il tessuto economico da infiltrazioni mafiose.

Nel mirino è finita una società con sede nella Capitale attiva nell’intermediazione di manodopera e nel commercio di prodotti agroalimentari, che secondo gli inquirenti serviva anche da canale per il reinvestimento dei proventi illeciti.

Oltre all’azienda, sono stati sequestrati diversi veicoli, capi equini utilizzati in gare nazionali e somme di denaro per oltre 220mila euro, trovate in casa e a bordo di un’auto del sospettato.

Gli accertamenti patrimoniali hanno messo in luce una sproporzione evidente tra i redditi dichiarati e il tenore di vita dell’uomo, che viveva con la famiglia in una lussuosa abitazione nella zona Collina Fleming–Ponte Milvio.

Tra i beni individuati figurano anche orologi di pregio, tra cui un rarissimo Rolex Daytona “Paul Newman”, dal valore di diverse centinaia di migliaia di euro.

Le indagini hanno svelato un sistema consolidato di attività lucrogenetiche, portato avanti nonostante precedenti misure di confisca già divenute definitive.

Il Tribunale ha quindi qualificato il quarantunenne come soggetto “socialmente pericoloso”, ritenendo che avesse continuato a generare profitti illeciti e a reinvestirli nel settore agroalimentare, fungendo da intermediario tra imprese di Roma e produttori del Sud Italia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.