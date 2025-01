Lutto a Fiumicino: è morta Patrizia Di Girolamo, vicecomandante della Polizia Locale

Una città intera piange la perdita di una delle sue figure più importanti. Nella notte di venerdì 24 gennaio, Fiumicino ha dovuto dire addio a Patrizia Di Girolamo, vicecomandante della polizia locale e responsabile del reparto Antiviolenza di genere, che è scomparsa all’età di 65 anni.

Una morte che lascia un vuoto incolmabile, un dolore che ha scosso la comunità che l’ha conosciuta e apprezzata per più di 30 anni di inarrestabile servizio.

La carriera di Patrizia

La sua carriera è stata segnata da un impegno straordinario. Dal 1985, Patrizia ha ricoperto numerosi ruoli cruciali all’interno della polizia locale, arrivando a diventare comandante e poi leader nel reparto che si occupa della tutela delle vittime di violenza di genere.

Un incarico delicato che ha svolto con una determinazione incrollabile, diventando un faro per chi aveva bisogno di giustizia. La sua ferrea professionalità era accompagnata da una grande umanità, un equilibrio che l’ha resa un punto di riferimento per i colleghi e per tutti i cittadini che si sono affidati a lei.

La sua capacità di essere inflessibile quando necessario, ma giusta e comprensiva, ha segnato un’intera generazione di poliziotti e di cittadini.

Non solo un’appassionata della giustizia, ma anche una leader nella protezione civile, dove ha contribuito a gestire numerose situazioni di emergenza.

Patrizia non era solo una poliziotta, ma una donna impegnata a migliorare la sicurezza e la qualità della vita della sua comunità.

Il ricordo

Un tributo speciale è arrivato anche dalla Misericordia Confraternita Città di Fiumicino, che ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio che ha toccato tutti: “Ci piace pensarti così, mentre guardi il tuo infinito, mentre parli ai nostri ragazzi, severa ma giusta. Ci piace pensarti con il sorriso, ci piace pensarti con tutto l’affetto che hai avuto per noi. Ci stringiamo a Glauco e a tutta la famiglia del corpo di polizia locale di Fiumicino”.

Le parole del sindaco Baccini

“Patrizia è stata una donna di grande valore, che ha sempre messo al primo posto la sicurezza e il benessere dei cittadini di Fiumicino. A nome della città e di tutto il Corpo di Polizia Locale, porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, al marito e ai suoi cari” sono state le parole del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, dopo aver appreso la triste notizia.

