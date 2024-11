M5s: “Dopo incendio Tor Cervara servono monitoraggi su diossine e qualità dell’aria”

Il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco e il capogruppo del M5s in Municipio Roma IV, Stefano Rosati, in una nota dichiarano: “Purtroppo la situazione dell’incendio propagatosi la scorsa notte in zona Tor Cervara nel IV Municipio continua a destare grande inquietudine e a impensierirci”.

“È evidente come il danno ambientale – l’ennesimo peraltro quest’anno nell’area Tiburtina, Tor Cervara e Ponte Mammolo – sia di proporzioni decisamente rilevanti, perciò chiediamo a questa Amministrazione di

muoversi quanto prima per effettuare le dovute rilevazioni al fine di venire a conoscenza del livello di inquinamento e del tasso di diossina raggiunto nell’aria.

I cittadini romani, soprattutto quelli dei quartieri interessati e colpiti nel quadrante del Municipio IV, meritano di sapere a quale tasso di insalubrità vengono esposti in queste ore.

Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione che ci appare molto grave e preoccupante”, concludono.

“L’incendio Tor Cervara, – aggiunge Stefano Rosati – è l’ennesima vergogna di questa amministrazione Gualtieri targata PD, l’ennesimo disastro ambientale nel territorio di Roma Est, l’ennesima quantità di fumi Tossici che ci dobbiamo respirare dopo gli incendi della scorsa estate”.

