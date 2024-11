M5S – LcR: “Ancora criticità su ponte di scavalco tra via del Mare e via Ostiense, a quando un intervento risolutore?”

“Siamo lieti che, nell’odierna Commissione congiunta Mobilità-Lavori Pubblici nel Municipio IX, sia stato dato il via libera al nostro atto che prevede la realizzazione, nel minor tempo possibile, di un progetto redatto dal CSIMU grazie al quale sarà possibile imboccare la corsia centrale della Colombo provenendo da quella laterale a servizio dei quartieri limitrofi.

Bene anche la previsione di integrare tale progetto con un percorso alternativo per le biciclette, che consenta di attenuare i disagi causati da un intervento urgente – e non più procrastinabile – dei lavori di contenimento della scarpata del tratto laterale oggetto del restringimento da più di due anni.

Abbiamo richiesto anche un potenziamento del trasporto pubblico locale per i quartieri limitrofi. Detto ciò, si rende adesso necessario realizzare ed eseguire, nel più breve tempo possibile, il progetto di Anas annunciato da Roma Città Metropolitana nella seduta di commissione odierna riguardante un intervento urgente sul ponte di scavalco del fosso colatore tra via del Mare e via Ostiense.

I cittadini non possono più attendere e occorre restituire loro la piena fruibilità del quadrante vista l’immissione di inquinanti riteniamo peraltro utile attivare un monitoraggio della qualità dell’aria di tutti i quartieri interessati”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo, la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale e il capogruppo del M5S in Municipio IX Marco Cerisola.

