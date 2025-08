M5S Municipio Roma X: Presentata mozione per il contrastare diffusione virus West Nile

«Abbiamo protocollato una proposta di mozione urgente per contrastare la diffusione delle zanzare portatrici del virus West Nile (West Nile Virus – WNV) e tutelare la salute pubblica nel territorio municipale.

La mozione, che auspichiamo venga discussa in aula consiliare giovedì 7 agosto, si pone l’obiettivo di sollecitare l’attivazione immediata di interventi di disinfestazione e prevenzione, in particolare nelle aree più a rischio come scuole, ospedali, case di riposo e zone con ristagni d’acqua. Inoltre, chiediamo l’attivazione di una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, coinvolgendo associazioni e comitati di quartiere, per diffondere le buone pratiche di prevenzione e ridurre il rischio di trasmissione del virus.»

Lo dichiarano i Consiglieri del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.

«La proposta nasce dalla preoccupante situazione sanitaria del 2025, con 89 casi confermati e 9 decessi causati dal virus West Nile in Italia, di cui diverse segnalazioni nelle regioni Lazio, Campania, Veneto ed Emilia-Romagna.

Il Municipio Roma X, data la sua conformazione territoriale e la presenza di aree sensibili, deve collaborare attivamente con Regione Lazio, Roma Capitale e ASL RM3 per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare efficacemente la diffusione di questa minaccia. È fondamentale coinvolgere in modo concreto le associazioni e i comitati di quartiere del Municipio, al fine di assicurare una diffusione capillare delle misure necessarie, anche all’interno delle proprietà private, per contenere efficacemente la diffusione del virus».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.