M5S Municipio X: Alleanza con il PD? Solo su mandato dell’Assemblea Costituente M5S

“In questo momento particolare di grande lavoro per la Costituente del nostro Movimento, ognuno propone i propri punti di vista, più o meno condivisi, ma che rappresentano comunque il principio di democrazia interna che ci contraddistingue. Le certezze sono però rappresentate dai tanti portavoce territoriali, tra questi anche il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle del Municipio X, che quotidianamente sono in prima linea nei municipi per curare gli interessi dei cittadini e che collaborano con la maggioranza per i temi sui quali si può e si deve convergere quando sono legittimi e migliorano la qualità di vita dei cittadini stessi.

Riteniamo che dovrà essere l’Assemblea costituente a decidere come il Movimento dovrà lavorare nei prossimi anni, con chi e con quali modalità, rispetteremo per questo la decisione degli iscritti e degli elettori, e se riceveremo il mandato di avviare interlocuzioni per una alleanza strutturale anche nel Municipio Roma X lo faremo, ma al momento, per chiarezza, non abbiamo alcun mandato in quanto il processo costituente non è concluso. Continueremo a lavorare, quindi, come abbiamo fatto fin dall’inizio del mandato, collaborando sui temi su cui c’è convergenza e facendo forte opposizione qualora ritenessimo sbagliate le scelte della maggioranza”.

Lo dichiarano i Consiglieri del Movimento 5 Stelle 2050 del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silva Paoletti.

