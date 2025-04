M5S Municipio X: “Luci spente per Gaza”, un gesto di umanità e giustizia

Con un voto carico di significato e profonda umanità, il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato oggi la mozione presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che impegna il Presidente municipale a farsi portavoce presso il Sindaco di Roma affinché la Capitale aderisca ufficialmente all’appello lanciato dalla Rete No Bavaglio e da numerose associazioni per la pace.

La proposta, fortemente simbolica ma altrettanto potente, chiede lo spegnimento per un’ora delle luci del Colosseo, emblema universale della Città Eterna, in segno di lutto e di vicinanza alle vittime civili – in particolare ai bambini – colpite dai bombardamenti sulla Striscia di Gaza. A questo gesto si affiancherà anche lo spegnimento delle luci del Palazzo del Governatorato, sede del Municipio X.

“Un’iniziativa che vuole inviare un messaggio chiaro e inequivocabile: la vita umana viene prima di qualsiasi interesse geopolitico”, dichiarano i consiglieri M5S del Municipio Roma X.

Non è la prima volta che il Municipio X si distingue per il suo impegno nella solidarietà internazionale. Già il 9 gennaio 2025, con l’approvazione della Risoluzione n.1, il Consiglio municipale aveva sollecitato il Sindaco di Roma e la Città Metropolitana a un’azione concreta per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la promozione del dialogo tra i popoli.

Nel frattempo, anche sul piano parlamentare, il Movimento 5 Stelle – insieme a Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra – ha presentato una mozione congiunta alla Camera dei Deputati, articolata in dieci punti, per chiedere al Governo italiano misure urgenti contro l’escalation nella Striscia di Gaza. Tra le richieste: il riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato democratico e sovrano e la promozione attiva di questa posizione all’interno dell’Unione Europea.

“Il silenzio del Governo italiano in questo momento drammatico – aggravato dall’insediamento della nuova amministrazione statunitense – ci inquieta profondamente”, proseguono i consiglieri M5S Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. “Condanniamo con fermezza ogni tentativo di delegittimare la Corte Penale Internazionale. In un mondo dove troppe potenze si rifiutano di riconoscerla, è nostro dovere difenderla e rafforzarla: rappresenta uno degli ultimi presìdi di giustizia internazionale” – concludono.

Lo spegnimento delle luci è un gesto simbolico, ma capace di accendere le coscienze. Perché ogni bambino che muore sotto le bombe è una ferita per tutta l’umanità. E Roma, città eterna e città di pace, non può e non deve rimanere in silenzio.

