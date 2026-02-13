M5S V Municipio: “Parco di Villa Gordiani: la maggioranza si astiene e blocca la nostra proposta”

«La maggioranza si è astenuta sulla nostra proposta di risoluzione con cui chiedevamo interventi concreti per una gestione più sicura del Parco di Villa Gordiani».

Lo afferma il Gruppo del Movimento 5 Stelle del V municipio in un comunicato stampa.

«Dopo aver raccolto – prosegue la nota – le segnalazioni di cittadini e cittadine del quartiere, abbiamo presentato una proposta chiara che prevede:

– chiusura nelle ore notturne;

– apertura mattutina tempestiva;

– potenziamento dell’illuminazione, in particolare nella parte sud;

– ripristino e completamento delle recinzioni;

– controlli mirati nelle fasce critiche;

– coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio per rafforzare la presenza sociale.

È incomprensibile – dichiara ancora il gruppo territoriale del V municipio – la scelta della maggioranza di astenersi, impedendo di fatto l’approvazione di una proposta che andava nella direzione richiesta dal territorio.

La nostra proposta coniugava sicurezza e fruibilità. L’astensione della maggioranza è una scelta che non risponde alle richieste del territorio” Il Parco di Villa Gordiani, soprattutto in un quadrante ad alta densità abitativa e con presenza di aree ERP, rappresenta uno spazio pubblico primario di comunità. Ridurne la fruizione nelle ore di maggiore frequentazione significa sottrarre un bene comune a famiglie, ragazzi, anziani e lavoratori che lo vivono quotidianamente.

Restituire pienamente Villa Gordiani ai cittadini e alle cittadine significa difendere un presidio di legalità, socialità e qualità della vita per Roma Est. Chiudere prima non risolve i problemi. Significa indebolire un presidio sociale».

«Gli abitanti del quartiere – conclude – chiedono più cura, più luce e più controlli. La maggioranza ha scelto di non assumersi la responsabilità di approvare una proposta di buon senso. Noi continueremo a batterci affinché Villa Gordiani venga considerato un bene comune da valorizzare e tutelare».

