Macabra scoperta a Monteverde: uomo morto da giorni sul tetto di un condominio. Indagini in corso

Roma, quartiere Monteverde, un pomeriggio come tanti si è trasformato in scena da giallo.

Intorno alle 16 di oggi, un residente di via Giovanni Cadolini ha avuto l’inquietante sorpresa: affacciandosi dalla finestra, ha notato il corpo senza vita di un uomo adagiato sul tetto di un piccolo manufatto in cemento adibito ad autorimessa, all’interno di un’area condominiale.

L’uomo, apparentemente sui quarant’anni, di carnagione chiara e senza documenti, presentava evidenti lesioni compatibili con una caduta dall’alto.

Dai primi accertamenti del medico legale, sembrerebbe che il corpo fosse lì da diversi giorni, testimoniando così uno scenario inquietante già segnato dal tempo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Gianicolense e della Compagnia Roma San Pietro, insieme ai tecnici della sezione rilievi scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della vittima.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella che si tratti di un ladro sorpreso a forzare qualche abitazione, caduto nel tentativo di fuga. A rafforzare questa pista, il fatto che gli appartamenti circostanti risultano tutti vuoti: i proprietari sarebbero in vacanza da giorni.

Intanto, i carabinieri stanno passando al setaccio le segnalazioni di persone scomparse e ascoltando eventuali testimoni, nel tentativo di far luce su una vicenda che ha già gettato inquietudine nel quartiere.

