Macabra scoperta a Tor Tre Teste: 38enne trovata senza vita nel suo appartamento

Un silenzio anomalo e un odore sempre più insistente. È iniziata così, con un presentimento difficile da ignorare, la tragica scoperta che ha scosso un intero palazzo di via dei Berio, nel cuore di Tor Tre Teste.

Era la sera di sabato 12 aprile, poco dopo le 20, quando al 112 è arrivata la segnalazione: da un appartamento al terzo piano non si avevano notizie da giorni. I condomini, preoccupati e turbati da quel cattivo odore che ormai aveva preso possesso delle scale, hanno chiesto aiuto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Torpignattara e Prenestino, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 2, arrivati con un’autoscala. La porta era chiusa dall’interno. Nessuna risposta. L’unica via era entrare da una finestra.

Dentro l’appartamento, il dramma. Il corpo senza vita di una donna di 38 anni, italiana, giaceva in una stanza impiccata. Impietoso il verdetto degli inquirenti: si sarebbe tolta la vita, probabilmente diversi giorni prima. Una scena straziante, che ha lasciato attoniti anche i soccorritori.

La magistratura ha disposto il sequestro della salma per accertare con esattezza le cause e i tempi del decesso. Al momento, la pista privilegiata è quella del gesto volontario.

