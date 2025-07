Maccarese, paura sulla spiaggia: incendio in uno stabilimento balneare

Una mattinata di paura a Maccarese, dove intorno alle 8:00 un violento incendio è divampato nello stabilimento balneare Castello Miramare, lungo via Praia a Mare, nel territorio di Fiumicino.

Le fiamme, partite per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto parte della struttura: ombrelloni, lettini, sdraio e perfino il bar sono stati inghiottiti dal fuoco. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da chilometri di distanza, sia dalla costa che dall’entroterra, allarmando residenti e bagnanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati per ore nel contenere e spegnere il rogo. Presente anche una pattuglia dei carabinieri, per gestire la sicurezza e avviare le prime indagini. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’area dello stabilimento è stata messa in sicurezza, mentre gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica e verificare se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.

