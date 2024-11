Magliana bella e pulita, sabato 9 novembre

Il Comitato di Quartiere Magliana, insieme alle associazioni attive nel quartiere, ha organizzato una giornata di riqualificazione e socializzazione per il prossimo sabato 9 novembre.

Il primo appuntamento è alle 9:30, in via della Magliana di fronte al ristorante SushiSun, per pulire via della Magliana sul lato della pista ciclabile e la spalletta adiacente al secondo argine.

Dalle 13 pranzo sociale presso il Parco Tevere Magliana e, a partire dalle ore 14 fino al tramonto, attività presso gli stand delle associazioni.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Municipio Roma XI.

Scarica la LOCANDINA.

