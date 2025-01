Proseguono le iniziative di riqualificazione del quartiere Magliana, organizzate dall’ APS Progetto Radici con il patrocinio del Municipio Roma XI.

Prossimo appuntamento dell’iniziativa “Magliana bella e pulita” si svolgerà sabato 18 gennaio alle 9.30 sul Lungotevere della Magliana 104.

L’obiettibo è ripulire il canneto lungo la pista ciclabile e per riqualificare altre zone limitrofe.

