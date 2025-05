Magliana, blitz in un appartamento occupato: dentro un deposito di sigarette di contrabbando

Dietro la porta di un appartamento apparentemente disabitato, in uno stabile alla Magliana, si nascondeva un piccolo deposito di contrabbando.

A scoprirlo sono stati gli agenti dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti per verificare una segnalazione di occupazione abusiva in un immobile di proprietà dell’Inps.

Quando hanno varcato la soglia, i caschi bianchi si aspettavano di trovare uno scenario ordinario: qualche suppellettile, forse una persona senza fissa dimora. Invece no. L’appartamento era vuoto, ma tutt’altro che inutilizzato.

Accatastati ordinatamente all’interno, oltre 5.000 pacchetti di sigarette, privi del contrassegno del Monopolio di Stato. Una montagna di tabacco – quasi un quintale – pronta per finire nel circuito del mercato nero, quello delle vendite illegali per strada o nei minimarket fuori regola.

Il sequestro è scattato immediatamente, nel rispetto delle norme contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La merce è stata messa sotto chiave, l’immobile riconsegnato all’ente proprietario, mentre l’intero fascicolo è stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria.

Restano ora da chiarire alcuni punti fondamentali: chi ha occupato abusivamente l’appartamento? Chi riforniva e gestiva quel piccolo magazzino clandestino in pieno tessuto urbano?. Indagini in corso.

