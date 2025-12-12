Magliana, camion dell’Ama sprofonda in una voragine

Paura alla Magliana, dove un camion dell’Ama è sprofondato con una ruota in una voragine improvvisa aperta in strada.

L’incidente è avvenuto nella notte di venerdì 12 dicembre 2025, in via Pieve Fosciana, all’altezza del civico 54, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Il veicolo, impiegato per la raccolta stradale con carica laterale, è rimasto intrappolato, solo nelle prime ore della mattinata grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il mezzo è stato rimosso.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale, dei gruppi XI Marconi e XII Monteverde, che hanno gestito la viabilità e coordinato le operazioni di sicurezza.

La strada è stata transennata per consentire i controlli e scongiurare ulteriori rischi per pedoni e automobilisti.

