Magliana, censimento in corso nell’ex scuola “8 marzo”: oltre cento nuclei familiari sotto verifica

All’ex scuola comunale “8 Marzo”, nel cuore della Magliana, è in corso un’operazione delicata e ad ampio raggio.

Fin dalle prime ore della mattinata, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, hanno preso posizione all’interno e nei pressi dell’edificio di via dell’Impruneta, per avviare una complessa attività di censimento.

Obiettivo dell’intervento: verificare la presenza e la situazione abitativa degli occupanti che, nel tempo, hanno trovato rifugio all’interno della struttura dismessa.

Secondo i primi dati emersi, si tratterebbe di circa 104 nuclei familiari, in gran parte di origine sudamericana, che vivono all’interno dell’ex istituto scolastico, ormai da anni al centro di discussioni sul degrado e sull’emergenza abitativa.

L’operazione, ancora in corso, è frutto di una sinergia tra più forze istituzionali: oltre alla Polizia Locale, sul posto sono presenti anche agenti della Questura di Roma – Commissariato San Paolo, funzionari del Dipartimento Patrimonio, del Dipartimento Sviluppo e Valorizzazione e delle Politiche Sociali di Roma Capitale, con il supporto operativo dei Servizi Sociali del Municipio XI.

Un intervento che punta non solo al monitoraggio e alla regolarizzazione della situazione, ma anche all’avvio di un percorso di valutazione per eventuali soluzioni alternative, in un quadro che rimane complesso e profondamente umano.

La mappatura in corso rappresenta un primo passo verso la definizione di strategie a lungo termine, per affrontare un fenomeno che, nella Capitale, resta al centro delle priorità sociali e urbanistiche.

