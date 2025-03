Magliana, gli ruba il violino e gli chiede 2000 euro per restituirlo: denunciato

Si è approfittato di una breve sosta in autogrill per saccheggiare l’auto di un giovane musicista e fuggire con il suo violino e una cassa acustica.

Ma il ladro, un 25enne bosniaco, non aveva fatto i conti con l’astuzia della vittima e il lavoro degli agenti dell’XI Distretto San Paolo, che in pochi giorni lo hanno rintracciato e denunciato.

Il furto e la disperata ricerca degli strumenti

Il colpo è avvenuto in un autogrill della Magliana, dove il musicista, un 24enne pavese, aveva lasciato incustodita la sua auto per pochi minuti.

Tornato al veicolo, l’amara scoperta: qualcuno aveva forzato la macchina e portato via il suo prezioso violino, oltre a una cassa acustica. Per un artista, perdere il proprio strumento non è solo un danno economico, ma anche un duro colpo emotivo.

Deciso a non arrendersi, il ragazzo ha subito denunciato il furto alla Polizia e, parallelamente, ha lanciato un appello sui social, pubblicando foto degli strumenti nella speranza che qualcuno potesse aiutarlo a recuperarli.

Il ricatto e l’intervento della polizia

Due giorni dopo, ecco la svolta: un uomo lo contatta tramite social, chiedendogli 2.000 euro per riavere indietro il suo violino.

Il giovane, fingendosi d’accordo, ha accettato l’incontro e, nel frattempo, ha fornito alla Polizia tutte le conversazioni e i dettagli sul suo ricattatore.

L’incontro doveva avvenire nei pressi del campo nomadi di via Candoni. Mentre il musicista dava buca al ladro, gli agenti erano già sulle sue tracce, analizzando i dati del profilo social e dell’utenza telefonica utilizzata per il ricatto.

Il blitz nel campo nomadi

La mattina successiva, la Polizia ha fatto irruzione nel box dove il sospetto dormiva. All’interno, oltre al violino del musicista, è stata trovata anche una cassa acustica – sebbene diversa da quella rubata al ragazzo – ritenuta comunque di provenienza illecita.

Per il 25enne bosniaco è scattata immediatamente la denuncia, mentre l’Ufficio Immigrazione sta valutando la possibilità di revocargli il permesso di soggiorno.

