Magliana in festa: il Cardinale Reina alla Parrocchia di San Gregorio Magno, per accogliere il nuovo parroco

Domenica 28 settembre alle ore 11.30 la chiesa di San Gregorio Magno vivrà un momento di grande significato per tutta la comunità della Magliana.

A fare il suo ingresso sarà Sua Eminenza il Cardinale Vicario Baldo Reina, atteso per la solenne presa di possesso canonica del nuovo parroco, Don Giacomo Pavanello.

Un evento, carico di emozione, che segna un nuovo capitolo nella vita della parrocchia. Ad accogliere il Cardinale saranno fedeli, catechisti, volontari e famiglie: tutti coloro che, ogni giorno, animano con impegno e spirito di servizio il cuore pulsante della comunità.

La celebrazione della Santa Messa sarà il momento centrale dell’incontro: un rito profondo e partecipato, nel quale si intrecceranno tradizione e rinnovamento, accoglienza e speranza. Un’occasione per rinsaldare i legami, rinnovare la fede e guardare insieme al futuro.

Al termine della celebrazione seguirà un momento di festa condivisa: un’occasione per incontrarsi, scambiarsi sorrisi e vivere un tempo di fraternità.

Non mancheranno dolci, strette di mano e l’inconfondibile calore della Magliana, da sempre sinonimo di accoglienza e vicinanza.

