Magliana, incontri di filosofia naturale

Progetto Radici APS, con il patrocinio del Municipio Roma XI, organizza un ciclo di tre incontri culturali dal titolo “La natura dentro e fuori di me“.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 gennaio, alle ore 18, presso i locali del Comitato di Quartiere in via Vicopisano 83. Si parlerà del significato di natura ed ecologia.

Ingresso libero e gratuito.

Scarica la LOCANDINA.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.