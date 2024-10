Magliana: passante schiaffeggiato e derubato della collana d’oro

Un episodio di violenza e audacia si è consumato in pieno pomeriggio il 21 settembre in via della Magliana, quando un innocente passante è stato colpito e derubato da un gruppo di malviventi in una scena che sembrava uscita da un film d’azione.

La vittima, ignara del pericolo imminente, si trovava nella zona quando tre individui si sono avvicinati, dando inizio a un’aggressione spietata.

Con un gesto fulmineo, uno dei rapinatori ha sferrato uno schiaffo alla nuca della vittima, lasciandola disorientata.

Senza un attimo di pietà, il malfattore ha afferrato con violenza la collanina d’oro che adornava il collo dell’uomo, strappandola via con forza.

Nonostante il dolore e la sorpresa, il passante ha dimostrato una notevole determinazione, decidendo di inseguire il ladro nel tentativo di riprendersi ciò che gli era stato sottratto.

Anche se la fuga del malvivente è stata rapida, il coraggioso testimone è riuscito a osservare attentamente il suo volto.

Tra i tratti distintivi del rapinatore spiccava un dettaglio particolare: il bandito era affetto da strabismo.

Ciò si è rivelato cruciale quando, una volta sporta denuncia presso le autorità, la vittima ha potuto identificare il sospetto esaminando le foto di noti criminali.

Le forze dell’ordine, pronte a rispondere alla chiamata di aiuto, hanno immediatamente avviato le ricerche, concentrando i loro sforzi nell’area della stazione Magliana.

La loro perseveranza ha dato frutti quando hanno avvistato l’auto utilizzata dal rapinatore. Notato il blitz della polizia, il malvivente ha tentato disperatamente di fuggire, ma il suo piano è fallito in modo spettacolare.

Dopo essere stato identificato, il 35enne bosniaco è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Il fermo è stato convalidato, e per lui sono scattati gli arresti domiciliari, un epilogo che ha ridato speranza e giustizia alla vittima.

