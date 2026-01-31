Magliana più verde: al via le piantumazioni di “Ossigeno” nel Municipio XI

Il quartiere della Magliana volta pagina e lo fa attraverso una ventata di “Ossigeno”. Sono infatti in corso le piantumazioni nel Municipio XI, con le prime alberature messe a dimora nel parcheggio di viale Vicopisano, mentre nei prossimi giorni il progetto proseguirà nelle altre aree già individuate.

L’obiettivo è chiaro: più ombra per proteggere cittadini e automobilisti dalla calura estiva, più ossigeno per le scuole e gli spazi pubblici, e un quartiere più verde e vivibile in un territorio densamente popolato — circa 23.000 abitanti in appena un chilometro quadrato di cemento e asfalto.

«Con il Presidente Gianluca Lanzi stiamo facendo piccoli passi concreti per migliorare la qualità urbana — spiega Daniela Gentili, assessora municipale all’Ambiente —. Grazie alla nostra Direzione Tecnica, per la terza volta siamo riusciti a vincere il bando regionale, che ci consente di incrementare in modo significativo il patrimonio arboreo del Municipio XI».

Il progetto però non si limita alle piantumazioni già avviate: il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale infatti, integrerà l’intervento con nuove essenze in tutto il quadrante, trasformando progressivamente il territorio più fresco, più verde, ma soprattutto più accogliente.

