Magliana: rami in caduta libera sulle auto in sosta, paura tra i passanti

Ieri, martedì 8 ottobre, la Magliana ha vissuto momenti di panico, quando alcuni rami di alberi sono piombati su delle auto in sosta all’altezza di Via Pescaglia 121, creando un quadro inquietante per la sicurezza stradale.

Un evento che ha spinto Marco Palma, consigliere locale di Fratelli d’Italia, a lanciare un grido d’allerta: “Qui anche gli alberi sono pericolanti. Questo è un problema endemico della nostra città. Invece di affrontare con serietà la manutenzione delle alberature, si preferisce chiudere le strade. Siamo stanchi di vivere in una città dove regna l’improvvisazione. Nel 2022 avevo già richiesto un intervento su questa problematica, ma senza risultati.”

Nella stessa giornata, forti raffiche di vento hanno messo a dura prova Roma, generando una serie di problematiche in diverse aree. L’asse viario che collega il Grande Raccordo Anulare alla Tangenziale Est (chilometro 7,2) è stato particolarmente colpito, con numerose segnalazioni di alberi caduti che hanno paralizzato la viabilità.

Una situazione che ha toccato anche la stazione Stella Polare (Metromare), dove un ramo è piombato sui binari, costringendo a limitare il servizio tra le fermate di Porta San Paolo e Acilia. Per mitigare i disagi, è stato attivato un servizio navetta per il tragitto Colombo-Acilia.

Le chiusure stradali si sono susseguite a ritmo incalzante, in particolare su via Salaria, dove la carreggiata è stata bloccata all’altezza dell’incrocio con la Tangenziale Est (chilometro 3,1) in direzione dello stadio, a causa della presenza di alberi caduti.

Fortunatamente, la situazione è stata poi risolta. Anche la rampa di accesso da via Salaria a via del Foro Italico, in direzione stadio, ha subito una temporanea chiusura, a causa di alberi in strada.

Su via Casilina, un altro tratto tra largo Galeazzo Alessi e via Filarete è stato bloccato (poi successivamente riaperto) per il taglio di un albero pericolante. Rami pericolanti sono stati rimossi anche in via di Monte Cervialto, in prossimità di via Camillo Iacobini, generando rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙