Magliana, scoperto covo dello spaccio: armi, droga e 20mila euro in casa

Dietro l’innocua facciata di un’abitazione nella zona della Magliana si nascondeva un mondo sommerso fatto di droga, armi e contanti.

Un trentenne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia del Commissariato Trastevere dopo un’operazione silenziosa ma chirurgica che ha messo fine a una fiorente attività di spaccio.

Gli agenti lo tenevano d’occhio da tempo. Era finito nel mirino della polizia perché sospettato di gestire un’attività di spaccio in zona Trastevere. Dopo un’attenta attività di osservazione, le forze dell’ordine sono entrate in azione.

Lo hanno seguito mentre, con disinvoltura, usciva dallo stabile e si infilava in un vicolo cieco per incontrare – in due momenti distinti – quelli che sembravano due clienti a bordo di un’auto. Poi, il rientro frettoloso a casa: forse aveva fiutato la presenza di “occhi indiscreti”. Ma non è bastato.

Una volta raggiunto nell’appartamento in zona Magliana, l’uomo ha tentato un’ultima mossa: si è barricato in casa per guadagnare tempo e contattare il proprio avvocato. Solo dopo quella chiamata, ha aperto la porta.

Dentro, gli agenti hanno trovato la conferma dei loro sospetti: hashish già confezionato e pronto alla vendita, bilancini di precisione, oltre 20mila euro in contanti, numerosi telefoni cellulari – probabilmente usati per l’attività illecita – e, in un incavo ricavato in un armadio, una vera sorpresa: una pistola revolver risultata rubata, 51 munizioni e tutto il necessario per un’attività illegale ben organizzata.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.