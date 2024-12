Magliana: sgomberata area di 3000 metri quadri occupata abusivamente, affittata per 15.000 euro al mese

Questa mattina si è conclusa un’operazione di grande portata nel quartiere della Magliana, dove la Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, ha recuperato un’area di oltre 3000 metri quadri situata tra via Guido Miglioli e via della Magliana Nuova. La zona, già soggetta a esproprio dal 2002.

Gli agenti hanno portato a termine un’indagine iniziata circa un anno fa, che ha permesso di smascherare un sistema consolidato di illegalità.

Al centro delle operazioni, un uomo di 80 anni che aveva occupato abusivamente l’area, all’interno della quale venivano esercitate diverse attività di natura commerciale.

Le indagini hanno rivelato che l’occupante ricavava circa 15.000 euro al mese subaffittando l’area a terzi per diversi scopi, tutti rigorosamente non autorizzati.

L’intervento è stato possibile grazie alla sentenza emessa dal TAR, che ha respinto il ricorso presentato dall’anziano occupante.

Questa mattina, le autorità hanno dato esecuzione alla Determinazione Dirigenziale per lo sgombero forzoso, emanata dal Municipio XI, mentre gli spazi sono stati affidati alla Protezione Civile, al fine di evitare nuovi tentativi di occupazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.