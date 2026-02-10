Magliana, spari nella notte alla ASL: guardia giurata mette in fuga i ladri

Allarme nella notte alla Magliana per un tentativo di furto ai danni della struttura della ASL Roma 3 di Via Vaiano.

Tutto è cominciato poco dopo la mezzanotte, quando il sistema di sicurezza ha segnalato un’intrusione alla centrale operativa di un istituto di vigilanza privata.

All’arrivo sul posto, le guardie giurate hanno trovato evidenti segni di effrazione: il cancello carrabile risultava forzato e la porta d’ingresso degli uffici gravemente danneggiata.

Durante il controllo dell’area, uno dei vigilanti ha notato due persone muoversi all’interno dei locali. Per interrompere l’azione e scongiurare un contatto diretto, la guardia ha esploso due colpi in aria a scopo deterrente con l’arma di servizio.

Gli spari hanno messo in fuga i malviventi, che hanno abbandonato sul posto gli attrezzi da scasso e si sono dileguati rapidamente nelle strade del quartiere, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Bonelli, che insieme ai responsabili della struttura sanitaria hanno effettuato un sopralluogo approfondito.

Dai primi accertamenti è emerso che nulla è stato sottratto: casse, farmaci e apparecchiature elettromedicali risultano integri. Resta invece da quantificare l’entità dei danni provocati agli accessi dell’edificio.

I militari hanno avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili per ricostruire i movimenti dei responsabili e individuare il mezzo utilizzato per la fuga.

