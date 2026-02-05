Magliana, vede la volante della polizia e scappa verso il Tevere: aveva una carta Postepay rubata

Era da poco passata l’una del pomeriggio – di mercoledì 4 febbraio – quando una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nel consueto controllo del territorio, ha notato un giovane aggirarsi con fare sospetto tra le strade del quartiere Magliana.

Alla vista degli agenti, il ragazzo — un 24enne — ha mostrato subito segni di nervosismo, cambiando direzione e accelerando il passo nel chiaro tentativo di allontanarsi.

Quel comportamento però non è passato inosservato. I poliziotti hanno deciso di intervenire e, dopo pochi metri di inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo ai margini del Tevere .

Nel corso della perquisizione è emerso il primo elemento sospetto: dalle tasche del giovane è spuntata una carta Postepay.

I successivi accertamenti hanno poi chiarito la provenienza dell’oggetto, risultata rubata alcuni giorni prima. Per lui è quindi scattata la denuncia per ricettazione.

La posizione del 24enne si è ulteriormente aggravata durante le verifiche sull’identità.

Il giovane, di nazionalità peruviana, è risultato privo di un regolare permesso di soggiorno, così al termine delle procedure di rito, il ragazzo è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

