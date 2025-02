Magliana, violenza domestica finisce nel sangue: donna accoltella il marito dopo l’ennesima aggressione

Urla nella notte, richieste d’aiuto disperate, poi il sangue. È accaduto alle prime ore del mattino in un appartamento situato alla Magliana, in Via Ernesto Nathan, dove una lite familiare è degenerata in una vera e propria tragedia. Un uomo e una donna, entrambi 51enni, sono finiti in ospedale in gravi condizioni.

Tutto è iniziato intorno alle 4:15 del mattino, quando i residenti della zona hanno allertato il 112, terrorizzati dalle urla che provenivano da un’abitazione.

All’arrivo degli agenti di polizia e del 118, la scena era scioccante: l’uomo giaceva a terra in una pozza di sangue, colpito con oltre dieci coltellate, molte delle quali all’addome. Accanto a lui, la moglie, con evidenti segni di percosse sul corpo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata nuovamente aggredita dal marito, che l’avrebbe colpita ripetutamente con un bastone. A quel punto, ormai esasperata e in preda alla disperazione, avrebbe afferrato un coltello da cucina e reagito con violenza, colpendolo più volte.

Entrambi sono stati trasportati in Ospedale: l’uomo è stato ricoverato d’urgenza al San Camillo in codice rosso, mentre la donna è stata portata al Sant’Eugenio in codice giallo.

Anni di violenze mai denunciate

Ai poliziotti la donna ha raccontato una storia di maltrattamenti subiti da anni, una sofferenza silenziosa, mai denunciata per paura o per senso di impotenza. Questa volta, però, il copione si è ribaltato.

Sulla vicenda stanno ora indagando gli agenti della squadra mobile e la procura di Roma, che dovrà valutare la posizione di entrambi.

