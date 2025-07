“Mai ricevuto minacce”: ma all’alba piovono molotov su un furgone. Paura a Nettuno

Un’esplosione improvvisa, poi il bagliore delle fiamme che illuminano la notte ancora buia. È accaduto all’alba di mercoledì 23 luglio, a Nettuno, in via dei Caprioli. Bersaglio dell’attacco: un furgone parcheggiato all’interno di una ditta di infissi. Un agguato vero e proprio, messo a segno con bottiglie incendiarie. Molotov.

I danni sono ingenti, ma poteva andare peggio. A spegnere l’incendio prima che divampasse completamente è stato uno dei soci dell’azienda, accortosi per caso di quanto stava accadendo.

Un gesto rapido, forse salvifico, che ha evitato il peggio. Il cancello d’ingresso era chiuso, segno che chi ha agito conosceva bene tempi e spazi.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Anzio. I militari hanno trovato a terra i resti delle bottiglie incendiarie: vetri sparsi, tracce di benzina, odore acre ancora nell’aria. Gli investigatori non escludono nulla. Si indaga a tutto campo: dai possibili dissidi economici a un’intimidazione mirata.

«Non abbiamo mai ricevuto minacce», assicurano i titolari, visibilmente scossi ma determinati. Parole che riecheggiano spesso in casi simili, ma che non bastano a dissipare i dubbi. La pista dell’attentato incendiario, del resto, è concreta. Il gesto è apparso studiato, preparato, e non certo casuale.

