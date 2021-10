Maker Faire 2021 dall’8 al 10 ottobre a Roma

I l modo in cui organizzeremo nel prossimo futuro lo spazio che abitiamo sarà di importanza strategica. Abbiamo bisogno di oggetti e servizi capaci di scompaginare la nostra quotidianità, di ridurre il danno ambientale, di farci guardare oltre i pregiudizi sull’ignoto.

Dalla riflessione su questo tema parte IED BEYOND, l’allestimento pensato da IED Design Roma per Maker Faire 2021, la più importante manifestazione europea dedicata a innovazione, scienza e tecnologia, che torna dall’8 al 10 ottobre in forma blended, on site a Roma Gazometro e on line sulla piattaforma dedicata. IED BEYOND presenta una selezione di progetti e sperimentazioni delle Scuole di Design delle diverse sedi del Network internazionale IED che portano avanti la possibilità di guardare oltre.

Come afferma Gianfranco Bombaci, Coordinatore della Scuola di Design di IED Roma, “La partecipazione di IED alla Maker Faire di quest’anno intende rilanciare il design come strumento fondamentale per reagire a un periodo complesso e tracciare una nuova rotta per l’intero genere umano”.

Il percorso espositivo all’interno dello stand IED attraversa tre isole interconnesse:

BEYOND TECHNOLOGY, dove posate pensate per mangiare in assenza di gravità dialogano con lanterne di design che utilizzano nuovi combustibili più sostenibili, scanner e stampe 3D, nuove soluzioni per il riciclo materiali.

BEYOND URBANISM, dove vedremo esempi pratici di riconversione di spazi abbandonati e rinaturalizzazione del territorio, come l’ex monastero di Sant’Orsola a Firenze. O l’ambizioso progetto Agroma per la riqualificazione dell’ex manicomio di Santa Maria della Pietà e per il posizionamento di Roma nel dibattito agroalimentare, progetto realizzato in partnership con Roma Capitale.

BEYOND EDUCATION, per scoprire pennarelli 100% plastic free, biodegradabili e compostabili e innovativi kit di giocattoli STEM eco-friendly.

