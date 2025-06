Malamovida al Pigneto: alcol ai minori, insetti nei bar e droga tra i sampietrini

Il Pigneto, uno dei tanti quartieri della movida romana, ieri sera è stato teatro di un’operazione a tappeto condotta dalle forze dell’ordine.

Una vera e propria “radiografia della notte”, pianificata dalla Questura e messa in atto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga. Obiettivo: controllare, prevenire e reprimere ogni forma di illegalità connessa alla movida.

I controlli sono iniziati dai margini, là dove il quartiere accoglie chi arriva: all’esterno della stazione della metropolitana “Pigneto”, dove i cani hanno fiutato dosi di hashish nascoste con cura tra aiuole e muretti, probabilmente pronte per essere vendute al calar del sole.

Poi, l’operazione si è spostata tra i locali della zona, dove la musica ad alto volume e i bicchieri tintinnanti hanno fatto da sottofondo a una serie di ispezioni che non hanno risparmiato nessuno.

In via Ascoli Piceno, un locale è finito sotto i riflettori per la somministrazione di alcol a minori: per il titolare è scattata subito una sanzione amministrativa.

Ma il peggio doveva ancora venire. In un bar della zona, gli agenti — insieme ai tecnici della ASL — hanno scoperto gravi carenze igieniche: insetti infestanti dietro il bancone, proprio dove venivano serviti gli shot a pochi euro. Immediata la chiusura del locale.

Complessivamente, sono stati 160 i soggetti identificati, numerosi i veicoli controllati e quattro i Daspo urbani emessi sul posto per altrettanti frequentatori trovati a bivaccare in strada e a consumare alcolici in violazione delle ordinanze comunali.

L’operazione, che ha seguito le linee tracciate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, proseguirà anche nelle prossime settimane.

