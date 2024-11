Malamovida e sicurezza stradale, oltre 1400 illeciti rilevati dalla Polizia Locale nel fine settimana

Un fine settimana di controlli serrati ha visto la Polizia Locale di Roma Capitale impegnata a contrastare i fenomeni legati alla malamovida e a garantire la sicurezza sulle strade della Capitale.

Gli agenti hanno riscontrato oltre 1400 irregolarità, mettendo nel mirino comportamenti illeciti e pericolosi che minacciano l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Sanzioni e chiusure:

Nelle principali aree della movida, tra cui Ponte Milvio, Rione Monti, San Lorenzo e Trastevere, i controlli hanno portato a:

20 sanzioni per violazioni legate alla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche.

Sanzioni per la gestione irregolare dei rifiuti e per occupazioni abusive di suolo pubblico.

Provvedimenti contro diversi minimarket, con oltre 7mila euro di multa a un esercizio rimasto aperto oltre la mezzanotte.

Particolarmente rilevanti i casi di:

Esquilino, dove un laboratorio è stato chiuso per somministrazione abusiva, con sanzioni per oltre 3500 euro per la vendita non autorizzata di bevande.

Trastevere, dove un locale pubblico è stato multato per 5mila euro per irregolarità legate alla somministrazione di alimenti e bevande. Per entrambi gli esercizi sono state avviate le procedure per ulteriori provvedimenti amministrativi.

Sicurezza stradale: guida in stato di ebbrezza e velocità eccessiva

Nel fine settimana, le verifiche stradali si sono concentrate sulla prevenzione di condotte pericolose:

10 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Più di 200 conducenti sanzionati per eccesso di velocità.

Impegno costante per una Roma più sicura:

L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di preservare la sicurezza nelle aree più frequentate e garantire il rispetto delle regole sulle strade e nei luoghi della movida.

