Malamovida, weekend di controlli: sequestrati 600 chili di merce e raffica di multe

Movida sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Locale. Nel fine settimana centinaia di agenti hanno presidiato le strade della Capitale, con particolare attenzione alle zone della vita notturna.

Oltre 400 verifiche tra locali ed esercizi commerciali hanno portato alla luce un centinaio di irregolarità: dalla vendita di alcolici fuori orario alle occupazioni abusive di suolo pubblico, passando per scarsa igiene e disturbo della quiete.

Una decina i minimarket multati perché trovati aperti oltre il consentito.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale, i caschi bianchi hanno sequestrato più di 3mila articoli contraffatti o venduti senza autorizzazione nelle vie del Centro Storico.

Ma il colpo più grosso è arrivato nella notte tra sabato e domenica: un maxi blitz in via Gino Severini ha smantellato un vero e proprio mercato illegale.

In vendita c’era di tutto: tonno, salmone, scatolame, liquori, frutta secca, vestiti, mobili, persino quadri ed elettronica, per un totale di 600 chili di merce sequestrata e circa 10 metri cubi di materiale poi rimosso con l’intervento di cinque mezzi AMA. Sulla provenienza degli alimenti, molti dei quali sospettati di furto, sono in corso accertamenti.

Non meno serrati i controlli sulle strade: oltre 1.500 violazioni al Codice della Strada accertate in pochi giorni, tra soste selvagge e corse a velocità folli. Dieci le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.