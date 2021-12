Malatesta in Solidarietà e in Festa il 18 dicembre

Nei locali Metro C Malatesta il 18 dicembre 2021 ore 16/20 si svolgerà l’evento Malatesta in Solidarietà e in Festa con il seguente programma

ORE 16:00

Apertura della festa. Il Comitato saluta e presenta la serata.

ORE 16:15

Laboratorio dimostrativo di “Il CAAmaleonte OdV”.

Comunicazione aumentativa alternativa per bambini con bisogni comunicativi complessi, per favorirne l’inclusione.

ORE 17:15

Saluti di Giammarco Palmieri (Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma), di Mauro Caliste (Presidente del V Municipio), di Don Romano De Angelis (Parroco di S. Luca), di un rappresentante ATAC.

ORE 17:45

ESIBIZIONI DI DANZA

Spettacolo gentilmente offerto da Roma Promo Sport APS, Vivadance SSD, Portocubano ASD e Danzi-Amo ASD