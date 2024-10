Maltempo a Roma, violento temporale e strade allagate. Traffico in tilt

Questa mattina, Roma si è svegliata sotto un cielo grigio e pioggia battente, scatenando una serie di disagi in tutta la città. Il 24 ottobre sarà ricordato dai romani come una giornata di caos, tra allagamenti, traffico paralizzato e alberi che si sono abbattuti sulle strade.

Uno degli episodi più gravi si è verificato intorno alle 8 all’uscita della Galleria Fleming, dove un grosso albero è crollato su un’auto. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma la situazione ha subito creato ingorghi, con automobilisti bloccati e traffico rallentato.

L’incidente ha visto l’intervento immediato della polizia locale del Gruppo XV Cassia, che ha provveduto a gestire il traffico mentre le squadre di emergenza si occupavano della rimozione del tronco per riaprire la strada.

La circolazione, però, ha continuato a essere molto problematica, con segnalazioni di rallentamenti che si sono protratti per tutta la mattinata all’interno della galleria.

Il maltempo ha causato non solo danni materiali, ma ha anche complicato il trasporto pubblico. La stazione Cipro della linea A della metropolitana è stata chiusa a causa di un allagamento, costringendo migliaia di pendolari a cambiare tragitto, creando ulteriori ritardi e disagi.

Il traffico romano è andato completamente in tilt. Le arterie principali della città, già congestionate, sono state ulteriormente appesantite da cantieri e numerosi incidenti.

Secondo i dati di Luceverde, i tempi di percorrenza sono schizzati alle stelle: per coprire appena 10 chilometri erano necessari oltre 30 minuti.

Code chilometriche si sono formate sull’A24, con ingorghi che si estendevano per sei chilometri nel tratto urbano tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale Est.

A Roma Nord, le cose non sono andate meglio: forti rallentamenti già dalle prime luci dell’alba hanno colpito via Flaminia, via Cassia e la Tangenziale Est, dove un incidente all’altezza di via Batteria Nomentana ha peggiorato la situazione.

Disagi anche a Sud: su via Ostiense, via del Mare, via Pontina e via Cristoforo Colombo, dove un incidente nei pressi di via Malafede ha bloccato la circolazione, complicando una mattinata già segnata dal maltempo.

La Protezione Civile e il Nue 112 avevano già emesso un’allerta meteo nella giornata di ieri, 23 ottobre, avvertendo i cittadini dell’arrivo di rovesci intensi e temporali accompagnati da forti raffiche di vento.

Tuttavia, il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha comunque colto di sorpresa molte zone della città, causando i problemi previsti.

E le cattive notizie non finiscono qui: secondo le previsioni meteorologiche, le piogge continueranno anche nella giornata di domani, 25 ottobre, con un nuovo fronte instabile in arrivo dal Tirreno che porterà ulteriori precipitazioni, soprattutto nelle aree settentrionali del Lazio.

Un miglioramento significativo è atteso solo nel fine settimana, quando l’anticiclone dovrebbe riportare stabilità, regalando qualche schiarita e un lieve aumento delle temperature.

Tuttavia, il cielo rimarrà in parte coperto da nubi basse e foschie, senza escludere qualche ulteriore disagio nelle prime ore del giorno.

