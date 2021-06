Maltempo, Benvenuti (Ecoitaliasolidale), la Capitale amministrata dalla Raggi impreparata anche con il maltempo previsto da giorni

Violento nubifragio sulla Capitale, peraltro previsto da giorni dalla Protezione Civile e la città è finita in ginocchio. Il problema per gran parte delle criticità è sempre lo stesso, la manutenzione e la pulizia dei tombini stradali, tanto che in molte zone gli stessi cittadini e negozianti si sono improvvisati operai utilizzando bastoni ed ombrelli per disostruirli.

E’ il commento di Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

Traffico quindi impazzito, disagi, mezzi pubblici in alcuni casi soppressi o con corse limitate come la Linea 3 e la consueta stazione Metro chiusa, precisamente la Linea A, presso Lucio Sestio.

Un ringraziamento particolare deve essere rivolto ai vigili del fuoco che sono tempestivamente intervenuti salvando 40 bambini e 6 adulti impossibilitati ad uscire dal plesso scolastico in via Castelnuovo di Porto a Ponte Milvio.

Una città ancora una volta messa in ginocchio per mancanza di una adeguata manutenzione del patrimonio ambientale, degli alberi, della carenza di un piano foglie adeguato, della pulizia delle caditoie stradali, programmazione dimenticata –conclude Benvenuti- anche in una condizione meteo ampiamente prevista.