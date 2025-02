Maltempo e disagi a Roma: Isola Sacra e Focene sotto il temporale, blackout e allagamenti

Un forte temporale ha colpito Roma e le zone limitrofe, causando allagamenti in diverse aree della Capitale e rallentamenti alla viabilità. I disagi più gravi si sono registrati in zona Isola Sacra e Focene, dove le forti piogge hanno invaso le strade, creando difficoltà per gli automobilisti e i pedoni.

La centrale via Torre Clementina e la zona del molo nord, lungo il porto canale, sono state tra le più colpite, con il traffico che ha subito rallentamenti significativi.

Un blackout elettrico ha interessato parte delle zone di Isola Sacra e Focene, complicando ulteriormente la situazione. Al momento, non sono stati segnalati interventi da parte della Protezione Civile, ma la situazione resta monitorata.

Anche il Parco Archeologico ha subito disagi a causa del maltempo. La Necropoli di Porto all’Isola Sacra, infatti, è rimasta chiusa al pubblico per la giornata, a causa di un’interruzione della fornitura elettrica, non dipendente dal Parco stesso.

Il maltempo non sembra essere finito, infatti, secondo le previsioni, il fine settimana di San Valentino sarà caratterizzato da cieli nuvolosi e piogge che interesseranno principalmente le regioni tirreniche e appenniniche, con locali nevicate sopra i 1300 metri.

L’estensione dei fenomeni sarà progressiva e riguarderà anche le regioni adriatiche nel pomeriggio, per poi attenuarsi in serata su Abruzzo e Lazio meridionale.

