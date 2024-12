Maltempo e grandine sul litorale laziale, danni e disagi ad Anzio e Nettuno

Nelle ultime ore, il maltempo ha colpito duramente le zone di Anzio e Nettuno, dove si sono registrati eventi meteorologici particolarmente violenti.

Prima una tromba marina davanti alle coste di Anzio, poi una violenta grandinata a Nettuno che ha trasformato strade e piazze in scenari da pieno inverno.

La grandine ha raggiunto un’altezza impressionante di quasi 20 centimetri, rendendo impossibile la circolazione in alcune aree del lungomare e nell’entroterra.

Interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza:

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti con pale e altri strumenti per creare un varco tra i cumuli di grandine e permettere il passaggio dei mezzi di soccorso.

L’emergenza ha richiesto il supporto della polizia locale e della protezione civile, che hanno ricevuto numerose richieste di aiuto da automobilisti e residenti in difficoltà.

“Non riuscivamo a muoverci, sembrava di essere intrappolati in una tempesta di neve,” racconta un residente. “Le strade erano completamente bloccate, e i tombini non riuscivano a drenare l’acqua che si accumulava.”

Anche il litorale pontino sotto assedio:

Le stesse scene si sono ripetute lunedì scorso sul litorale pontino. A San Felice Circeo, un’abbondante grandinata ha imbiancato il centro storico, creando disagi e criticità per pedoni e automobilisti.

Le strade, avvolte da un tappeto di ghiaccio, hanno richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza.

Il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini:

“Anche oggi, a causa di un’ondata di maltempo, Nettuno è finita sott’acqua e ci sono stati disagi immensi per i cittadini – ha detto il sindaco Nicola Burrini intervenuto per avvisare la cittadinanza -. Le criticità le conosciamo bene tutti da tempo ed intervenire non è né semplice né economico.

Non posso dire che a breve risolveremo tutto, ma posso dire che interverremo su questa situazione di emergenza idrogeologica della nostra città.

A brevissimo partiranno i lavori su via Genova e la speranza è che possano incidere sulla situazione degli allagamenti al Santuario, che non sono gli unici ma certamente i più critici”.

Un clima sempre più imprevedibile:

Gli eventi degli ultimi giorni sono l’ennesima testimonianza di un cambiamento climatico che sta rendendo il meteo sempre più imprevedibile.

