“Mamma Roma”: la periferia della Capitale in scena nei cortili Ater

Dal 13 al 28 settembre, i cortili Ater di Roma si trasformeranno in palcoscenico per “Mamma Roma”, un racconto teatrale che intreccia storie di sogni, sfide e resilienza.

Firmato dal regista Fabio Morgan, lo spettacolo nasce dalle testimonianze delle donne della periferia romana, trasformate in una tragedia popolare in cinque atti.

“Mamma Roma” è il secondo capitolo del progetto pluriennale “Un giorno tutto questo niente sarà tuo”, un affresco potente della periferia capitolina, dove tre generazioni di donne lottano per spezzare un destino segnato dalla marginalità, dalla povertà e dall’assenza paterna.

Gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18:30 nei cortili Ater secondo il seguente calendario:

Sabato 13 settembre: Ater Torrevecchia, via Francesco Giovanni Commendone

Domenica 14 settembre: Ater Lamaro, via Contardo Ferrini

Domenica 21 settembre: Ater Tor Marancia, viale di Tor Marancia

Venerdì 26 settembre: Ater Trullo, tra viale Ventimiglia e via Campagnatico

Domenica 28 settembre: Parco Gino Strada, viale Marconi

Il progetto, avviato nel 2021, ha già dato vita a laboratori, interviste e incontri che hanno generato testi di nuova drammaturgia.

Il primo capitolo, “Accattone agli ATER” (2022), ha esplorato la figura paterna; il secondo, “Mamma Roma”, approfondisce il legame tra madri e figli; il terzo, previsto per il 2027, trarrà ispirazione da Ragazzi di Vita per raccontare le nuove generazioni.

Lo spettacolo è realizzato con il sostegno e il patrocinio di Roma Capitale e di ATER Roma, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Primavalle – Torrevecchia.

L’attività di Progetto Goldstein è inoltre sostenuta dal Ministero della Cultura, confermando l’importanza dell’iniziativa nella promozione della cultura urbana e partecipata.

Un’occasione unica per scoprire la forza e la voce delle donne della periferia romana, in un teatro diffuso che trasforma i cortili della città in palcoscenico di storie vive e autentiche.

