Mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 19,30 presso il Museo Nena in via Edoardo D’Onofrio 35, si svolgerà la conferena “Manfredi di Svevia visto da Dante”, relatore il Prof. Orazio Antonio Bologna, autore del libro MANFREDI DI SVEVIA. Impero e papato nella concezione di Dante. Intervento musicale del pianista Simone Aiello della Scuola di Musica Anton Rubinstein.

L’intervento del professor Bologna, dopo brevi cenni sulla vita di Manfredi, verterà essenzialmente sulla scomunica, sul luogo della battaglia e sulle due sepolture di Manfredi di Hohenstaufen, o Manfredi di Svevia o Manfredi di Sicilia (1232 – Benevento, 26 febbraio 1266), ultimo sovrano della dinastia sveva del Regno di Sicilia.

La conferenza è supportata da documenti d’archivio, testimonianze coeve e narrazioni ancora vive nella zona dello scontro con Carlo d’Angiò.

Si sottolinea lo scontro con il Papato, avvenuto per motivi meramente terreni più che politici. La venuta in Italia di Carlo d’Angiò su pressante invito di Clemente IV, acerrimo nemico della casata sveva; il programma di Manfredi, che riprende un progetto di Arechi II principe longobardo di Benevento; gli sbarramenti messi in campo dalla Curia romana; la sconfitta di Manfredi, avvenuta nei pressi di Benevento il 26 febbraio 1266; sui resti del re sconfitto cui fu riservata, come si legge nella scomunica, la sepoltura asinina.

Orazio Antonio Bologna è nato a Pago Veiano (BN). Filologo classico, scrittore e poeta latino, ha insegnato latino e greco nei licei classici; docente emerito di Composizione latina, di metrica latina e greca e di letteratura latina presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. È vicedirettore scientifico di Collectanea Philologica, rivista ufficiale del dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Lodz in Polonia. Ha vinto diverse volte al Certamen Vaticanum e al Certamen Capitolinum con composizioni latine in prosa e, soprattutto, in poesia.

Tra i numerosi libri pubblicati: Manfredi di Svevia. Impero e Papato nella concezione di Dante; Gonzagide. Carme epico in latino, in quattro libri, di Giovanni Pietro Arrivabene: Alle falde d’Elicona. Influssi mesopotamici sui miti greci; Dal Corano alla Divina Commedia, scritto insieme con Hafez Haidar (2021).