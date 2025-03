In occasione dell’8 Marzo e della Festa della Donna, in IV Municipio sta per ripartire la quarta edizione della manifestazione “L’Otto Tutto l’Anno in IV Municipio“.

Sette giorni, dal 7 al 14 Marzo 2025, dedicati all’empowerment al femminile: cultura, sociale, ambiente, pari opportunità, scuola, tante sfaccettature in cui la donna con le sue competenze fa la differenza nella costruzione di una società migliore.

«Sarà una manifestazione con grandi contributi e grandi nomi, tutti rivolti a fare rete per una società più equa e a favore delle donne, che ancora oggi subiscono in tanti ambiti una cultura patriarcale che non lascia spazio.Fare rete significa dare voce, fare sapere, conoscere, promuovere quello che le donne fanno e possono fare con le loro competenze in tutti gli ambiti». Dichiara Annarita Leobruni Assessora alle pari opportunità del Municipio IV.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.