Manutenzione fatale a Roma: ascensore cede, un morto e due operai feriti

Un tragico incidente si è verificato questo pomeriggio in pieno centro di Roma, in via delle Vergini 21, nei pressi del Teatro Quirino, dove un ascensore è precipitato durante alcuni lavori di manutenzione straordinaria all’interno di un palazzo in ristrutturazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale. Purtroppo, il bilancio è tragico: un operaio è morto, mentre altri due sono rimasti feriti, di cui uno in condizioni gravi.

La dinamica dell’incidente:

Secondo le prime ricostruzioni, tre operai erano impegnati nella manutenzione dell’ascensore del condominio. Per cause ancora da accertare, durante le operazioni sulla cabina e sull’impianto, l’ascensore è precipitato, coinvolgendo tutti e tre i lavoratori.

Le operazioni di soccorso, particolarmente complesse a causa delle condizioni dell’impianto, sono state condotte dai vigili del fuoco che, purtroppo, hanno rinvenuto uno degli operai già privo di vita.

Gli altri due lavoratori, entrambi feriti, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. Uno di loro è stato trasferito in codice rosso, mentre il terzo, meno gravemente ferito, è stato trasportato in codice giallo.

Indagini in corso:

Le autorità stanno indagando per comprendere le cause che hanno portato al cedimento dell’ascensore. Saranno fondamentali le testimonianze dei sopravvissuti e le verifiche tecniche per accertare eventuali responsabilità e verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza previsti in casi di manutenzioni straordinarie.

