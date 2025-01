Maratona di Roma 2025: l’arrivo sarà al Circo Massimo

Lorenzo Benfenati, project manager Run Rome the Marathon, intervistato da Radio Roma Sound ha illustrato le novità della trentesima edizione della maratona di Roma, annunciando che l’arrivo quest’anno si sposterà dai Fori Imperiali al Circo Massimo e che l’obiettivo dei trentamila iscritti è vicinissimo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il trentennale si porta dietro – prosegue Benfenati – novità importanti con uno sforzo organizzativo, tecnico, logistico e operativo mostruoso portare una festa al Circo Massimo e farlo per due giorni, infatti, non ci sarà solo l’arrivo della maratona e della staffetta, ma anche l’altra novità: il giorno prima, sabato, ci sarà la partenza e l’arrivo della Stracittadina Fun run, Family run o anche Dog run, cioè quella grande festa di tutto l’universo mondo che vorrà partecipare.

“Speriamo siano veramente quante più possibili le persone che coloreranno quella mattina le strade del centro di Roma. Si partirà dal Circo Massimo e si arriverà al Circo Massimo con una festa che continuerà anche dopo. Quindi non più la domenica in concomitanza con la maratona, ma sabato mattina e poi anche il pomeriggio con ospiti musicali importanti per una grande una festa”.

“L’expo quest’anno – continua – sarà aperto dal giovedì 13 marzo pomeriggio, quindi aggiungiamo un’altra mezza giornata perché l’affluenza che prevediamo si porteranno dietro i trentamila iscritti alla maratona sia veramente importante. Trentamila? Sì possiamo dirlo, non ci siamo ancora arrivati oggi, ma ci siamo molto vicini e quindi sicuramente è un obiettivo centrabile”.

“Oggi – annuncia Benfenati – abbiamo già superato il numero degli iscritti dell’anno scorso quindi diciamo che i pettorali disponibili per la maratona non sono molti. Diciamo soprattutto gli italiani, in particolare ai romani che sono probabilmente quelli che normalmente aspettano l’ultimo momento per iscriversi, forse perché ce l’hanno sotto casa, che li aspettiamo volentieri per partecipare al più grande evento sportivo italiano di partecipazione di massa. Speriamo davvero che si possa arrivare presto a dire che siamo sold out. Ripeto ci siamo vicini quindi agli ultimi indecisi dico che non devono temporeggiare perché c’è il numero chiuso a 30000 iscritti non ci saranno più pettorali”.

“Ricordo – conclude il project manager Run Rome the Marathon – che c’è anche la maratona a staffetta perché magari qualcuno non ha nelle gambe 42 chilometri, una forma ibrida ma divertente perché si può partecipare in quattro, ma anche singolarmente in quel caso la squadra la componiamo noi. Se si è quattro amici, quattro colleghi, quattro familiari ciascuno corre circa dieci chilometri. Questa è un’ulteriore forma di fare sport, di stare insieme e soprattutto di fare solidarietà perché la maratona a staffetta è legata al charity program. Abbiamo circa una quarantina di organizzazioni no-profit che hanno sposato questo progetto quindi partecipando alla staffetta fai del bene a te stesso correndo, ma anche agli altri perché gran parte dei proventi vengono destinati a iniziative benefiche”.

