Marcigliana, Marchionne-Zocchi: “Soddisfatti per bonifica. Al lavoro per chiusura e controllo accessi”

“Questa mattina, 12 maggio 2022, sono iniziate le operazioni di bonifica delle enormi quantità di rifiuti sversate illegalmente lungo Via della Marcigliana e Via della Cesarina.

L’intervento imponente, che durerà un paio di settimane, è la testimonianza di un lavoro costante di tutti i rami dell’amministrazione romana che hanno concorso al risultato finale: l’assessorato capitolino al Verde, guidato da Sabrina Alfonsi, il Dipartimento Tutela Ambientale con cui abbiamo svolto i sopralluoghi negli scorsi mesi, Ama, le cui squadre già dalle prime ore del giorno erano a lavoro e da settimane erano a lavoro per la pianificazione, Roma Natura, la Polizia Locale e il Municipio: uniti, ognuno nel proprio, per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti fin dal nostro insediamento: niente più rifiuti nella Riserva Naturale.

Convocheremo nei prossimi giorni una riunione del tavolo tecnico di lavoro con tutti gli enti coinvolti, che possa aiutare a risolvere in maniera definitiva il problema degli sversamenti dei rifiuti, ragionando concretamente su una chiusura parziale della strada che possa limitare e controllare da remoto l’accesso dei furgoni che da anni sversano illegalmente i rifiuti all’interno della Riserva Naturale, e che possa inoltre porre le basi al progetto di fare della Riserva un vero e proprio distretto per l’economia circolare.

Così in una nota congiunta Paolo Emilio Marchionne, Presidente, e Matteo Zocchi, assessore alle Politiche ambientali del III Municipio