Marconi. “Ancora auto e cassonetti in fiamme nella notte in via Avicenna”

“Anche questa notte nel quartiere Marconi e precisamente in Via Avicenna all’altezza del civico 52 sono state date alle fiamme due

automobili parcheggiate ed un cassonetto dell’Ama. Furti, scippi, spaccio ed automobili e cassonetti dati alle fiamme sono veramente

troppo frequenti.

È quanto denunciano in una nota Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco, rispettivamente Presidente e Responsabile romano del

Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“Nel quartiere dove ancora dopo tre settimane dall’incendio di due cassonetti dell’AMA davanti la Parrocchia SS. Aquila e Priscilla ciò che rimane è ancora abbandonato in strada, dove gli sgomberi sul Lungotevere di Pietra Papa di baracche abusive non vengono conclusi con la rimozione di cumuli di rifiuti anche tossici sugli argini del tevere, dove quasi quotidianamente vi sono incendi di baracche abusive sulla golena con fumo ed inquinamento, è necessario un serio intervento di controllo e di programmazione per eliminare le sostanze anche tossiche ed inquinanti lasciate abbandonate su marciapiedi e strade, compreso ciò che resta dall’attività dei piromani”.

“Vi è necessità di maggiore sicurezza –concludono gli esponenti di Ecoitaliasolidale- e di una adeguata pulizia e decoro del quartiere”.