Marconi, minaccia di essere armato, e fugge col denaro: paura al supermercato Pim

Tardo pomeriggio di tensione nel quartiere Marconi. Erano circa le 17:00 di venerdì 8 agosto quando, tra le corsie di un supermercato di via Luigi Biolchini, la spesa quotidiana si è trasformata in una scena da film.

Un uomo, volto coperto e passo deciso, si è avvicinato alle casse. Senza estrarre alcuna arma, ma con parole e gesti inequivocabili, ha lasciato intendere ai cassieri di essere armato.

La minaccia è bastata per gelare l’aria: i lavoratori, intimoriti, hanno consegnato il denaro contenuto nei registratori di cassa.

Afferrato il bottino, il rapinatore è fuggito a piedi tra le strade del quartiere, facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti.

La chiamata al 112 è scattata immediatamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Trastevere e della Stazione di Porta Portese, che hanno avviato le indagini per rintracciare l’uomo.

