Marconi, proseguono le piantumazioni: in arrivo nuovi alberi per le strade del Municipio XI

Un soffio di novità e natura sta trasformando le strade del Municipio XI. Questa mattina, in Via Giovanni Angelini, è iniziata la tanto attesa piantumazione di nuovi alberi, un’azione concreta che segna un passo avanti nella ricostruzione del patrimonio arboreo della città.

Grazie all’impegno congiunto del Dipartimento Tutela Ambientale e ai fondi messi a disposizione dall’Assessorato Capitolino, guidato da Sabrina Alfonsi, il territorio sta finalmente recuperando decenni di incuria, tra marciapiedi invasi da ceppaie e alberi mancanti da troppo tempo.

Daniela Gentili, assessora all’ambiente del Municipio XI, ha espresso soddisfazione per il progetto, portato avanti con il supporto del presidente Gianluca Lanzi:

“Passo dopo passo, stiamo riportando il verde nelle nostre strade.”

Ma il cambiamento non si ferma qui. Negli ultimi giorni, il quartiere Portuense ha già visto l’arrivo di nuove piante, selezionate con cura per adattarsi al contesto urbano e migliorare la qualità dell’aria:

Via Giannetto Valli → 29 Pyrus calleryana “Chanticleer”

Piazza Filippo Andrea Doria Pamphili → 4 Cupressus sempervirens “Totem”

Via Francesco Calzolaio → 2 Cupressus sempervirens “Totem”

Via Vincenzo Statella → 4 Acer platanoides

Via Giovanni Angelini → 22 Lagerstroemia indica “Rosea”

E non finisce qui: a breve, il verde arriverà anche in Via Leonardo Greppi, con la piantumazione di 17 Liquidambar styraciflua.

A questi interventi si aggiungono le 220 nuove alberature già messe a dimora su Via Portuense, oltre a un fitto programma di riqualificazione del verde urbano che interesserà anche altri quadranti del Municipio.

