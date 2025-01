Marconi, rapina a mano armata nel supermercato: due banditi in fuga con il bottino

Attimi di terrore ieri, giovedì 2 gennaio, nella zona Marconi di Roma, dove due banditi hanno messo a segno una rapina a mano armata.

Il fatto è avvenuto intorno alle 18:30 presso il Pim di via Oderisi da Gubbio, un noto esercizio commerciale frequentato quotidianamente dai residenti del quartiere.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, due uomini italiani, con il volto coperto da sciarpe e caschi, sono entrati nel negozio brandendo una pistola (ancora da accertare se vera o giocattolo).

Sotto minaccia, hanno svuotato le casse, prelevando il denaro da ben cinque di esse. Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione.

La rapina si è conclusa con una fuga veloce: i due malviventi sono fuggiti a bordo di uno scooter Honda Sh.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, ma la paura è stata palpabile per i presenti, che si sono ritrovati impotenti di fronte alla rapidità dell’azione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto San Paolo della polizia di stato, che hanno avviato le indagini.

L’attenzione si concentra ora sulle immagini delle telecamere di sicurezza, che potrebbero rivelarsi cruciali per identificare i colpevoli e risalire al loro possibile nascondiglio.

