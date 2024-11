Marconi, una lite tra ex fidanzati sfocia in violenza: arrestato un 38enne

Una discussione che doveva restare privata si è trasformata in un episodio di brutale violenza a Roma, in via Pietro Blaserna, nel quartiere Marconi.

Protagonisti dell’aggressione un uomo e la sua ex compagna, vittima delle percosse insieme al padre, intervenuto per proteggerla.

L’aggressione e i soccorsi:

Secondo quanto riferito dalla vittima ai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese, l’ex compagno l’ha aggredita violentemente, colpendola con calci e pugni.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione del padre, che è accorso per fermare l’aggressore, finendo a sua volta nel mirino dell’uomo.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove i medici hanno riscontrato lesioni tali da richiedere una prognosi di 30 giorni.

Il padre, ferito nel tentativo di difenderla, è stato condotto all’ospedale San Camillo, dove si trova sotto osservazione.

L’arresto dell’aggressore:

I Carabinieri, giunti rapidamente sul luogo, hanno raccolto testimonianze e prove sufficienti per procedere con l’arresto.

Il responsabile, un 38enne originario della provincia di Crotone, è stato fermato e trasferito presso il carcere di Regina Coeli.

Il Tribunale di Roma, valutati i gravi indizi raccolti, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel comune di Crotone, misura cautelare che gli impedirà di avvicinarsi alla vittima.

