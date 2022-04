Mare Omnis ed Epifanie/03, due mostre fotografiche dal 27 aprile a Palazzo Borghese

Il 27 aprile 2022 (ore 18:00) a Palazzo Borghese, nella la Galleria del Cembalo, verranno inaugurate le mostre fotografiche: Mare Omnis di Francesco Zizola ed Epifanie/03– LAB/per un laboratorio irregolare a cura di Antonio Biasiucci.

Nella mostra Mare Omnis, visitabile fino al 30 giugno 2022, sarà possibile ammirare 22 fotografie di Francesco Zizola che sembrano raffigurare delle costellazioni lontanissime, ma che in realtà sono tonnare fotogratate con un drone. Nelle fotografie i punti bianchi sono boe e i fili argentati sono le cime che assicurano le parti galleggianti ai fondali.

La mostra documenta la vita vissuta in mare attraverso forme di pesca ancora manuali, secondo tradizioni centenarie, indagando il rapporto dell’uomo con la natura e della sua influenza sul mare declinato attraverso un linguaggio visivo articolato e complesso.

Epifanie/03, è la terza edizione del progetto LAB/per un laboratorio irregolare a cura di Antonio Biasiucci ed è visitabile fino al 14 maggio 2022. Il progetto nasce nel 2012 per rispondere all’esigenza di creare un percorso, di circa due anni completamente gratuito, rivolto a giovani artisti a cui trasmettere un metodo costante di approfondimento e critica del proprio lavoro.

La mostra Epifanie/03 proporrà circa 80 opere fotografiche realizzate da Paolo Covino, Alessandro Gattuso, Valeria Laureano, Laura Nemes-Jeles, Claire Power, Ilaria Sagaria, Giuseppe Vitale e Tommaso Vitiello.

Gli autori della terza edizione del LAB hanno raccontato la propria “epifania” (dal greco επιφάνεια, manifestazione, apparizione), realizzando portfolio fortemente diversi tra loro sia per forme che per contenuti.

Francesco Zizola (Roma, 1962) ha fotografato per oltre trent’anni le principali crisi e conflitti che si sono succeduti nel mondo. Un forte impegno etico e una personale cifra stilistica caratterizzano la sua produzione fotografica.

Dal 2007 ha fondato e dirige la 10b Photography Gallery di Roma. Dal 2016 è direttore artistico della mostra World Press Photo di Roma e di Ferrara e curatore del progetto Collezione Roma 2020-21-22 per il Museo di arte contemporanea di Roma – Palazzo delle Esposizioni.

Nel 2015 ha iniziato un nuovo progetto, Hybris, che esplora con un linguaggio volutamente non documentario il rapporto tra l’uomo e la natura. Oltre alla fotografia ha esteso la sperimentazione narrativa utilizzando l’immagine in movimento realizzando un cortometraggio che ha vinto il premio SIAE 2018 per il “talento creativo” nell’ambito della Biennale di Venezia, Festival del Cinema.

Antonio Biasiucci (Dragoni, Caserta, 1961) vive dal1980 a Napoli, dove comincia un lavoro sugli spazi delle periferie urbane e contemporaneamente una ricerca sulla memoria personale, fotografando riti, ambienti e persone del paese nativo.

Nel 2015 è stato invitato fra gli artisti del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. È docente di “Fotografia come linguaggio artistico” presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 2012 fonda il “LAB/per un laboratorio irregolare” come azione di volontariato sociale. Molte sue opere fanno parte della collezione permanente di musei e istituzioni, in Italia e all’estero.

Mare Omnis: dal 27 aprile al 30 giugno 2022

Epifanie/03: dal 27 aprile al 14 maggio 2022

Palazzo Borghese, Galleria del Cembalo – Piazza Borghese, 9 – Roma